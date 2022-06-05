В СФ прокомментировали отказ пропускать самолет с Лавровым в Сербию

По данным сербской газеты «Вечерне Новости», руководители Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ. Издание опубликовало фото соответствующего документа черногорских властей.
«Насколько страшен для Европы Сергей Лавров… Отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолет Лаврова в Сербию рождает много эмоций. Одна из них — Евросоюз думает, что физическая блокада контактов российских представителей с зарубежными партнерами укрепит “единомыслие” в Европе относительно политики России», — написал Карасин в своем Telegram-канале.
На самом же деле, «это показатель комплекса политической неполноценности», считает Карасин.
По мнению сенатора, на Западе растут опасения, что диалог с Россией на политическом уровне обрушит единый антироссийский строй Евросоюза. «Получается, что уверенности в правоте своих подходов у западников нет», — заключил он.