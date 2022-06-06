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04:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Посол Салливан: США и Россия никогда не разойдутся совсем

Посол США в России Джон Салливан считает, что полный разрыв отношений двух стран невозможен. По его словам, совместная работа продолжится в Совете Безопасности ООН, а также на уровне посольств.

Источник: AFP 2022

«Мы также никогда не разойдемся совсем. Мы не можем взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом. Я просто думаю, что, на самом деле, мы никогда не разойдемся полностью, потому что мы объединены как постоянные члены Совета Безопасности», — сказал Салливан ТАСС.

По его мнению, Москве и Вашингтону необходимо продолжать взаимодействовать друг с другом, несмотря на разногласия.

И у нас должны быть посольства. Это абсолютный минимум. Это основа.

Джон Салливан
посол США в России

Отношения России и США ухудшились на фоне военной операции РФ на Украине. Вашингтон ввел несколько пакетов антироссийских санкций. Они затронули президента Владимира Путина, чиновников, бизнесменов активы ЦБ, банков и организаций.

Леонид Уварчев

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