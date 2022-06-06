Посол Салливан: США и Россия никогда не разойдутся совсем

«Мы также никогда не разойдемся совсем. Мы не можем взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом. Я просто думаю, что, на самом деле, мы никогда не разойдемся полностью, потому что мы объединены как постоянные члены Совета Безопасности», — сказал Салливан ТАСС.
По его мнению, Москве и Вашингтону необходимо продолжать взаимодействовать друг с другом, несмотря на разногласия.
Отношения России и США ухудшились на фоне военной операции РФ на Украине. Вашингтон ввел несколько пакетов антироссийских санкций. Они затронули президента Владимира Путина, чиновников, бизнесменов активы ЦБ, банков и организаций.