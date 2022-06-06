Володин пообещал, что решения ЕСПЧ исполняться не будут

«Принятие федеральных законов о неисполнении решений ЕСПЧ планируем на этой неделе», — написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, ко второму чтению депутатами Госдумы был предложен ряд поправок: не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта; выплаты компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках.
Кроме того, по словам Володина, решения судов РФ будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.
«Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям», — написал он.