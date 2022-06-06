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09:11 (мск), источник: © РИА Новости

Володин пообещал, что решения ЕСПЧ исполняться не будут

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что принятие федеральных законов о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) планируется на этой неделе. Он заявил, что решения ЕСПЧ исполняться не будут.

Источник: © РИА Новости

«Принятие федеральных законов о неисполнении решений ЕСПЧ планируем на этой неделе», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, ко второму чтению депутатами Госдумы был предложен ряд поправок: не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта; выплаты компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках.

Кроме того, по словам Володина, решения судов РФ будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

«Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям», — написал он.

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