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09:35 (мск), источник: ТАСС

Посол США в России назвал талантливой работу Набиуллиной по укреплению рубля

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан назвал талантливой работу главы Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвиры Набиуллиной по укреплению рубля.

Источник: РИА "Новости"
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«Председатель Центрального банка — исключительно талантливый человек, она провела великолепную работу по временному укреплению рубля, может быть, даже чрезмерному. Курс рубля вырос», — сказал он в интервью ТАСС.

Вместе с тем Салливан выразил мнение, что влияние санкций и мер экспортного контроля со временем значительно возрастет.

«Если бы я был гражданином России, меня бы беспокоило их влияние на российскую экономику — влияние, которое, я полагаю, будет существенным», — отметил он.

По словам дипломата, у России и США десятилетия ушли на то, чтобы выстроить торговые отношения.

«Американские компании брали на работу здесь тысячи людей — инженеров, которые трудились как в Москве, так и за ее пределами, в Екатеринбурге, например, и в других городах», — уточнил Салливан.

Проценты по вкладам продолжают падать

Теперь на восстановление сотрудничества, как полагает посол США, потребуется много времени.

«Годы, если не больше. Компаниям потребуется много времени. Это при условии, что люди сами этого захотят, пока же они уезжают, то есть пока мы об этом даже не думаем», — заключил дипломат.

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