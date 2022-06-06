Посол США в России назвал талантливой работу Набиуллиной по укреплению рубля

«Председатель Центрального банка — исключительно талантливый человек, она провела великолепную работу по временному укреплению рубля, может быть, даже чрезмерному. Курс рубля вырос», — сказал он в интервью ТАСС.
«Если бы я был гражданином России, меня бы беспокоило их влияние на российскую экономику — влияние, которое, я полагаю, будет существенным», — отметил он.
«Американские компании брали на работу здесь тысячи людей — инженеров, которые трудились как в Москве, так и за ее пределами, в Екатеринбурге, например, и в других городах», — уточнил Салливан.
Теперь на восстановление сотрудничества, как полагает посол США, потребуется много времени.
«Годы, если не больше. Компаниям потребуется много времени. Это при условии, что люди сами этого захотят, пока же они уезжают, то есть пока мы об этом даже не думаем», — заключил дипломат.