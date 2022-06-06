Медведев назвал «рвением имбецилов» новый пакет санкций ЕС против России

«Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике. Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
«Европейские имбецилы в своем рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян», — добавил заместитель главы Совбеза России.
Медведев с иронией заметил, что Европе можно «продолжать в том же духе: вводить новые, как сейчас любят говорить, 100500-е пакеты санкций».
«Судя по тому, как действуют ограничения и куда катится экономическая ситуация в ЕС на фоне нелепых антироссийских страшилок, что-то пошло не так», — заключил политик.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также выразил уверенность, что Россия справится с западными санкциями и при этом страна удержит национальную валюту.
«Не будем экстраполировать, насколько далеко зайдет санкционное безумие Запада. Но любые санкции — это выстрел себе в ногу и испытание на прочность мировой экономики», — полагает глава думского комитета по международным делам.
Ранее Медведев назвал санкции в отношении членов семей российских чиновников двойным беззаконием и сравнил их с практиками из прошлого. «Теперь за мифические, придуманные на Западе нарушения по их модели отвечают не только участники политических событий — государственные деятели или депутаты, но и их семьи, которые никак не способны повлиять на своих родственников», — писал политик в своем Telegram-канале.
Медведев также указал: можно предвидеть в будущем восприятие Западом и других прогрессивных семейных правил. В качестве примера политик привел итальянские мафиозные группировки «Ндрангета» и «Коза Ностра».
Медведев предположил, что можно вспомнить Законы Хаммурапи, где за гибель сына хозяина дома от обрушения постройки, некачественно выполненной строителем, разрешалось лишить жизни сына строителя.
«Ну, а потом там смогут и суды Линча восстановить. Одновременно с легализацией Ку-клукс-клана. У американцев здесь богатая история!» — напомнил заместитель главы Совета безопасности.
Он допустил, что антироссийские санкции будут действовать «очень долго», в течение десятилетий. Их ввод не связан с проведением спецоперации РФ на Украине, считает Медведев.
«Очевидно, что эти санкции будут иметь пролонгированное действие, как это было и в прежние, в том числе советские годы. То есть это десятилетия. Поэтому мы должны рассчитывать только на собственные возможности», — заключил Медведев.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее рассказал, что против России США и странами-союзниками было введено в общей сложности свыше 10 тысяч санкций — это больше, чем в отношении какого-либо государства за всю историю. 2754 из них были приняты странами Запада еще до начала спецоперации РФ на Украине, 7374 — после 24 февраля. Многие зарубежные компании ушли с российского рынка.
Евросоюз опубликовал шестой пакет санкций против Москвы. Брюссель вводит частичное эмбарго на поставки российской нефти и отключит от системы SWIFT Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк. В ЕС также решили приостановить вещание трех телеканалов («Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24/Россия 24» и «ТВ Центр — Международный») и запретить оказание консалтинговых услуг и использование облачных сервисов.
Кроме того, В новый черный список Евросоюза попали 18 юридических лиц и 65 физических. В этот перечень Брюссель включил детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — Елизавету и Николая — и супругу Татьяну Навку, главу совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа», экс-гимнастку Алину Кабаеву и сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа.
В новом санкционном списке ЕС значатся Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), АО «Оборонэнерго», «Воентелеком», «Военторг», КамАЗ, «Татнефть-нефтехим», «Ремдизель», «Сухой», Нижнекамский завод грузовых шин и другие компании, обвиняемые в поставках продукции для Российской армии.