Москалькова рассказала Путину о работе по возвращению военных РФ из плена

«Я со своей стороны посещала украинских пленных в Севастополе и убедилась, что их права полностью соблюдаются в соответствии с международными нормами и принципами. Они обеспечены всеми гуманитарными потребностями: постельное белье, питание, медицинское обслуживание. Я провела там личный прием», — заявила Москалькова.
Также она указала на то, что с момента начала специальной военной операции по защите Донбасса с жалобами на нарушение прав человека украинскими властями обратились более 3 тыс. граждан. Над такого рода заявлениями ведется работа совместно с Минобороны РФ и МЧС.
Те гражданские лица, кто находился на Украине с момента начала спецоперации и не могли вернуться в Россию, такие как дальнобойщики, моряки и другие выполнявшие рабочие отношения, благодаря обращению и успешному ведению диалога с Киевом постепенно уезжают домой.
Подтвердились нарушения прав граждан по 2 253 тыс. жалобам, и в результате мер реагирования восстановлены права 11 тыс. человек.
«В результате предпринятых мер восстановлены права по 875 подозреваемым, обвиняемым, осужденным.. 4200 граждан, проживающих на территории Байкала, после того как Вы издали Указ (я обращалась к Вам в прошлом году по этому поводу), получили возможность приобрести жилье в России и вернуться на Родину», — добавила Москалькова.
12 мая уполномоченный по правам человека сообщала о 73 удерживаемых на Украине российских моряках.
5 апреля Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 86 на 86 человек. Тогда Москалькова напомнила, что с 24 февраля, начала спецоперации РФ по защите Донбасса, прошло уже несколько обменов военнопленными. При этом часть из них обращалась непосредственно в адрес омбудсмена.
Предыдущий обмен состоялся 24 марта по формуле 10 на 10. Тогда же был проведен обмен гражданских российских моряков с судна Millenial Spirit на украинских гражданских моряков со спасательного судна «Сапфир».
На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.