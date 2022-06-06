Путин назвал 2020-е годы периодом укрепления экономического суверенитета России

«Убежден, что для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета, что предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы», — заявил глава государства.
Путин выразил уверенность, что ПМЭФ при этом продолжит вносить весомый вклад в решение задач, стоящих перед человечеством.
«Уверен, что форум будет и впредь вносить весомый вклад в решение многих приоритетных задач, стоящих перед человечеством, а его отличительными чертами неизменно останутся взаимное доверие, содержательность, настрой на плодотворный диалог и партнерство», — указал президент.
«Важно внедрять и развивать по-настоящему взаимовыгодные интеграционные модели, как это уже делается на пространстве Евразийского экономического союза», — добавил Путин. Он пожелал участникам, организаторам и гостям форума успехов и всего самого доброго.
25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15—18 июня 2022 года. По информации Росконгресса, на 1 июня участие в форуме подтвердили свыше 2 700 представителей бизнеса, из которых более 1 тыс. представлены главами компаний. Очное участие в мероприятии подтвердили представители всех российских субъектов.