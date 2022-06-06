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12:49 (мск), источник: ТАСС

Путин назвал 2020-е годы периодом укрепления экономического суверенитета России

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Для России 2020-е годы будут периодом укрепления экономического суверенитета, при этом экономика страны сохранит курс на международное сотрудничество, говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина участникам, организаторам и гостям ХХV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), опубликованной на сайте в понедельник.

Источник: Reuters

«Убежден, что для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета, что предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы», — заявил глава государства.

При этом, по его словам, «российская экономика будет во все большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество».

Путин выразил уверенность, что ПМЭФ при этом продолжит вносить весомый вклад в решение задач, стоящих перед человечеством.

«Уверен, что форум будет и впредь вносить весомый вклад в решение многих приоритетных задач, стоящих перед человечеством, а его отличительными чертами неизменно останутся взаимное доверие, содержательность, настрой на плодотворный диалог и партнерство», — указал президент.

Он подчеркнул, что в общих интересах стимулировать торговлю и инвестиции, поощрять совместную разработку технологий, укреплять финансовые и фондовые рынки, увеличивать долю расчетов в национальных валютах.

«Важно внедрять и развивать по-настоящему взаимовыгодные интеграционные модели, как это уже делается на пространстве Евразийского экономического союза», — добавил Путин. Он пожелал участникам, организаторам и гостям форума успехов и всего самого доброго.

25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15—18 июня 2022 года. По информации Росконгресса, на 1 июня участие в форуме подтвердили свыше 2 700 представителей бизнеса, из которых более 1 тыс. представлены главами компаний. Очное участие в мероприятии подтвердили представители всех российских субъектов.

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