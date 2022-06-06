Путин заявил, что к росту бедности и дефициту продовольствия в мире привели ошибки Запада

«Юбилейная встреча проходит в непростое для всего международного сообщества время. Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. Но, как это бывает, вместе с вызовами открываются и перспективы», — говорится в сообщении.
В телеграмме господин Путин также выразил уверенность, что «для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета».
Это, по его словам, предусматривает «ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы».
ПМЭФ в нынешнем году пройдет с 15 по 18 июня.
Политики из западных стран неоднократно заявляли, что российская военная операция на Украине стала причиной роста инфляции в мире и может привести к глобальному голоду в связи с тем, что из-за нее на Украине заблокированы экспортные зерновые.
Президент России ранее говорил, что 20 млн т украинской пшеницы — 0,5% от общемирового производства зерновых, «ни о чем». Он отмечал, что проблема вывоза зерна морем связана с тем, что украинские военные сами заминировали порты, однако зерновые все еще можно вывезти по суше. Самый простой и дешевый путь, по мнению Путина, — через Белоруссию, находящуюся под санкциями.