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13:42 (мск), источник: © РИА Новости

Лавров заявил, что инцидент с самолетом говорит о проблемах у Запада

Лавров заявил, что у Запада проблемы, если он считает угрозой его визит в Сербию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Раз западные страны посчитали, что визит в Сербию чуть ли не угроза вселенского масштаба, значит, дела у них совсем плохи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Если визит министра иностранных дел России воспринимается на Западе как чуть ли не угроза вселенского масштаба, то, видимо, дела на Западе совсем плохи.

Сергей Лавров
Министр иностранных дел России

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6—7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а момент во внешней политике таков, что «никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать».

Сербское издание «Вечерне новости» опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через из воздушное пространство правительственного самолета из России.

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