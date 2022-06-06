13:42 (мск), источник: © РИА Новости
Лавров заявил, что инцидент с самолетом говорит о проблемах у Запада
Лавров заявил, что у Запада проблемы, если он считает угрозой его визит в Сербию.
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Раз западные страны посчитали, что визит в Сербию чуть ли не угроза вселенского масштаба, значит, дела у них совсем плохи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Если визит министра иностранных дел России воспринимается на Западе как чуть ли не угроза вселенского масштаба, то, видимо, дела на Западе совсем плохи.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на
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