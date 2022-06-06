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15:56 (мск), источник: РБК

Голикова рассказала о судьбе «дворцов» ПФР после объединения фондов

Освободившиеся после объединения Пенсионного фонда с Фондом социального страхования здания отдадут под стационары или бюро медико-социальной экспертизы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции «Единой России» в Госдуме. Ее слова приводит глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Источник: РИА "Новости"

«Нас часто спрашивают о “дворцах” Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы», — сказала вице-премьер.

В конце апреля премьер Михаил Мишустин поручил представить график разработки и принятия нормативных актов для создания единого Фонда пенсионного и социального страхования.

Сама организация должна быть готова к работе 1 января 2023 года, она должна быть основана на цифровой платформе, объединяющей все информационные системы социальной сферы. В декабре 2021 года объединение ПФР и ФСС обсудили члены российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

Тема «дворцов» ПФР поднималась в 2018 году во время подготовки пенсионной реформы. Президент России Владимир Путин в обращении, комментируя идею продать здания ПФР для покрытия дефицита Пенсионного фонда, заявил, что общая стоимость объектов Пенсионного фонда составляет 120 млрд руб. и этих средств хватит только на шесть дней выплаты пенсий. Вместе с тем президент признал, что в ПФР «слишком размахнулись со своими апартаментами» и это раздражает людей.

В ПФР, комментируя слова Путина, заявили, что продажа их офисов не может быть альтернативой пенсионной реформе, подобные идеи фонд назвал абсурдными и нерациональными.

В фонде также рассказали, что в отделениях ПФР идет прием населения, в том числе маломобильных граждан, и к ним предъявляются повышенные требования. Позднее занимавший тогда пост главы ПФР Антон Дроздов объяснил, что, если зайти внутрь «дворцов» фонда, там можно увидеть обычные офисы.

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