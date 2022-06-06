Премьер Хорватии призвал Сербию «не сидеть на двух стульях» из-за России

Так Пленкович отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать отмену визита главы российского МИДа Сергея Лаврова в Сербию — его самолет накануне отказались пропустить через свои воздушные пространства Северная Македония, Болгария и Черногория.
«Это не имеет никакого отношения к нам, это вопрос между Россией и Сербией. Сербия должна быть очень осторожной [и решить], чью сторону она выбирает и поддерживает, если у нее есть амбиции вступить в ЕС, — ответил Пленкович. — Сейчас не время сидеть на двух стульях».
О запрете на пролет самолета Лаврова 5 июня сообщила представитель МИДа Мария Захарова. Она пояснила: «Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны — участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи».
Российский министр должен был посетить Белград 6—7 июня, в рамках визита планировалась встреча с президентом Александром Вучичем, главой МИДа Николой Селаковичем, председателем Народной скупщины (парламента) Ивицей Дачичем и патриархом Сербским Порфирием. Сербский премьер-министр Анна Брнабич отметила, что организация визита Лаврова оказалась сложным делом, ей был занят даже президент Сербии.
Европейские санкции против дипломата ввели в конце февраля. Захарова заверила, что у главы МИДа нет счетов «где-либо за рубежом».
Вучич в середине мая сделал заявление, что Сербия намерена сопротивляться введению санкций против России «до тех пор, пока может». Он указал, что Белград сталкивается с последствиями в связи со своей позицией, в частности с отсутствием доступа к рынку капитала и трудностями в обслуживании кредитов. «Все скажут: “Вучич объявляет о введении санкций”. Нет. Мы будем сопротивляться», — подчеркнул он.
Сербский президент заверил, что страна не придерживается ни русофобского курса, ни прозападного, хотя и находится в окружении государств НАТО: «Сербия — как малый остров. Некоторые называют это проблемой. Какая проблема в том, что верите своему народу, героическим генам своих граждан и что мы в состоянии защищать нашу землю и хотим иметь право защищать свои границы, свою страну, иметь своих военных и защищать свое небо».