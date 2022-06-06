22:15 (мск), источник: ТАСС
Глава МИД Венгрии заявил, что разделяет мнение о психических проблемах Зеленского
ВЕНА, 6 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что разделяет мнение спикера парламента республики Ласло Кёвера о психических проблемах президента Украины Владимира Зеленского, которыми объясняются его нападки на иностранных лидеров. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).