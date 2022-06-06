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22:15 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД Венгрии заявил, что разделяет мнение о психических проблемах Зеленского

ВЕНА, 6 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что разделяет мнение спикера парламента республики Ласло Кёвера о психических проблемах президента Украины Владимира Зеленского, которыми объясняются его нападки на иностранных лидеров. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Источник: Reuters

«Когда в последние месяцы десятки тысяч людей в Венгрии работают ради того, чтобы помочь Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, провоцируют нас, выдумывают ложь и пытаются нас очернить, ни разу не выразив благодарность. Исходя из этого, Ласло Кёвер абсолютно прав [насчет состояния психического здоровья Зеленского], даже если это огорчает украинцев», — отметил Сийярто.

На прошлой неделе Кёвер в интервью венгерскому новостному телеканалу Hir TV выразил мнение, что заявления президента Украины иногда звучат очень странно, руководители других государств не допускают такой тон в отношении своих коллег. Спикер отметил, что «как в частной жизни, так и в политике» люди обычно воздерживаются от угроз в адрес тех, «кого хотят сделать своими друзьями».

Он предположил, что Зеленский, возможно, испытывает «какую-то личную психическую проблему», но «неизвестно, что с этим можно поделать».

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