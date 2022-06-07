01:09 (мск), источник: ТАСС
Блинкен заявил, что Россия занимается шантажом, а не урегулированием зернового кризиса
Госсекретарь США считает, что Владимир Путин добивается отмены санкций.
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ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил в понедельник с утверждением, что Россия занимается шантажом, а не содействием урегулированию мирового продовольственного кризиса.
По версии главы внешнеполитического ведомства, «президент [РФ Владимир] Путин не допускает поставок продовольствия» и добивается того, «чтобы мир согласился с его требованиями и отменил санкции». «Иными словами, если выражаться попросту, это шантаж», — заявил он на онлайн-мероприятии, посвященном продовольственной безопасности.
«Сейчас из-за российской военно-морской блокады Украина не может перевезти урожай в обычные пункты назначения», — считает шеф американской дипломатии. Согласно изложенной им информации, «в хранилищах возле Одессы и на судах, застрявших в порту Одессы из-за этой российской блокады, заперто порядка 20 млн тонн пшеницы».
Между тем ранее Путин подчеркнул, что Москва гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Киев разминирует свои порты, и может обеспечить вывоз товара через подконтрольные России порты, такие как Бердянск и Мариуполь. Украина, по словам российского лидера, также может экспортировать зерно по суше, и самым логичным маршрутом является Белоруссия, с которой, однако, придется снять западные санкции. Путин напомнил, что проблемы на мировом рынке продовольствия начались еще в феврале 2020 года. Он назвал блефом заявления о якобы осуществляемой Россией блокировке зерна в украинских портах.