Антонов заявил о притеснении в США российских журналистов

«Голословные утверждения американского чиновника не соответствуют реальному положению дел. Как раз в нашей стране готовы слышать альтернативные точки зрения. Нет “табу” на американскую позицию», — говорится в заявлении Антонов, которое распространила пресс-служба посольства.
Посол привел в пример недавнее интервью своего американского коллеги Салливана информагентству ТАСС. Как подчеркнул Антонов, тот мог «без купюр» донести все свои тезисы до широкой аудитории. В то же время это «контрастирует с отношением американской прессы к официальным представителям России». Российский дипломат считает, что сейчас можно говорить об информационной блокаде.
«Притеснениям подвергаются российские журналисты, командированные в США. Они сталкиваются с прямыми запретами на вещание на американской территории. Им ограничен доступ на официальные мероприятия. Осложнен процесс оформления рабочих виз. Блокируются банковские счета. Спецслужбы совершают подходы к сотрудникам наших СМИ, склоняя к сотрудничеству», — привёл примеры Антонов.
По его мнению, властям США следовало бы заняться вопросом об обеспечении свободы слова в своей стране, прежде чем «читать нотации другим государствам».
Как сообщал Лайф, ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты продолжают выдавать визы российским журналистам, а ещё там многие «независимые и государственные СМИ [России] под санкциями не находятся».