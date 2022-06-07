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05:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Япония ввела новые санкции против России

Япония вводит новые санкции против России. В списки попали Россельхозбанк и Московский кредитный банк, а также Белорусский банк развития, их активы будут заморожены, а проведение финансовых операций с ними будет запрещено.

Источник: Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское Министерство иностранных дел (МИД).

Кроме того, Япония расширит запрет на экспорт товаров в Россию из-за ситуации вокруг Украины, «способствующих укреплению промышленной инфраструктуры». О какой именно продукции идет речь, пока не уточняется.

Ранее Япония запретила с 20 мая экспорт в Россию 14 категорий высокотехнологичных товаров. В перечень попали в том числе вантовые компьютеры, 3D-принтеры, электронные микроскопы. К ввозу на территорию России также запрещается оборудование для нефтепереработки, производства водородного топлива, органических полевых транзисторов, органических солнечных батарей и возобновляемых видов энергии.

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