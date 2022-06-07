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11:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев объяснил резкость своих постов ненавистью к «ублюдкам и выродкам»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев ответил на вопрос об особой резкости своих постов в Telegram. Он заявил, что ненавидит «ублюдков и выродков», которые «хотят смерти России». При этом господин Медведев не пояснил, о ком конкретно идет речь. Чаще всего зампред Совбеза пишет в негативном ключе про власти Украины, Евросоюза и США.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — написал замглавы Совбеза РФ.

Дмитрий Медведев регулярно публикует посты в своем Telegram-канале, размышляя на тему российской военной операции на Украине, санкций против РФ и отмены русской культуры на Западе.

Например, его последняя публикация посвящена отказу ЕС от российских энергоресурсов и другим ограничениям из шестого пакета санкций. Он заявил, что страны Евросоюза будут вынуждены «рыскать» в поисках сырья и использовать «серые схемы», чтобы обойти «собственные идиотские санкции».

Дарья Эрозбек

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