11:16 (мск), источник: Коммерсантъ
Медведев объяснил резкость своих постов ненавистью к «ублюдкам и выродкам»
Заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев ответил на вопрос об особой резкости своих постов в Telegram. Он заявил, что ненавидит «ублюдков и выродков», которые «хотят смерти России». При этом господин Медведев не пояснил, о ком конкретно идет речь. Чаще всего зампред Совбеза пишет в негативном ключе про власти Украины, Евросоюза и США.