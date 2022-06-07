В июне пять планет выстроятся в одну линию Для наблюдений даже не понадобится телескоп
Фоторепортажи
14В Лондоне открылось Цветочное шоу в Челси
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
12:44 (мск), источник: Ведомости

Шадаев: российские провайдеры смогут перенаправить трафик через Азию

У Минцифры есть запасной план на случай возможного отключения российских операторов от европейских точек обмена интернет-трафиком, заявил глава ведомства Максут Шадаев.

Источник: РИА "Новости"

По словам министра, с февраля было «один или два инцидента, когда отключили российских операторов», и в целом такая работа, а европейском направлении заморожена, но «обмен трафиком у нас есть».

«Но у нас есть план “Б”: в случае полного отключения в Европе российских операторов от точек обмена трафиком, перенаправить трафик через Азию», — сказал Шадаев (цитата по «Интерфакс»).

Министр отметил, что у «Ростелекома» как у главного индустриального оператора такие возможности есть.

«Мегафон» и «Ростелеком» в середине марта отключили от точки обмена трафиком британской компании LINX. В отношении других российских клиентов, которые могут быть аффилированы с вышеназванными компаниями, LINX продолжила свою работу.

В конце марта Глобальная ассоциация операторов связи и производителей оборудования (GSMA) исключила из своего состава «МегаФон». В то же время официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в начале июня заявил о заинтересованности в сохранении открытости российского сегмента интернета.

 Хюсню Озйегин: как разбогател «самый богатый турок из России»
У фастфуда в России большое будущее
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь