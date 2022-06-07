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13:10 (мск), источник: ТАСС

Шойгу заявил об освобождении значительной части ДНР и ЛНР по левобережью Северского Донца

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении значительной части Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца в ходе проведения специальной военной операции.

Источник: РИА "Новости"

«Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов», — сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Среди наиболее крупных освобожденных населенных пунктов он назвал Студенок, Яровую, Кировск, Ямполь и Дробышево.

Кроме того, министр заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка и развитии наступления в направлении Попасной.

«Полностью освобождены жилые кварталы города Северодонецка. Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населенных пунктов. Развивается наступление на попасненском направлении», — сообщил он.

«В целом на сегодняшний день освобождено 97 процентов территории Луганской Народной Республики», — добавил Шойгу.

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