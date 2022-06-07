Шойгу заявил об освобождении значительной части ДНР и ЛНР по левобережью Северского Донца

«Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов», — сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
Среди наиболее крупных освобожденных населенных пунктов он назвал Студенок, Яровую, Кировск, Ямполь и Дробышево.
Кроме того, министр заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка и развитии наступления в направлении Попасной.
«Полностью освобождены жилые кварталы города Северодонецка. Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населенных пунктов. Развивается наступление на попасненском направлении», — сообщил он.
«В целом на сегодняшний день освобождено 97 процентов территории Луганской Народной Республики», — добавил Шойгу.