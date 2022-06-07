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7 июня, источник: РБК

Шойгу объявил об открытии автомобильного сообщения по материку в Крым

Россия открыла автомобильное сообщение с Крымом по материковой части, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Минобороны вместе с РЖД также создали необходимые условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках, добавил министр.

Источник: РИА "Новости"

«Приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон», — сказал он. По словам Шойгу, «общая протяженность восстановленных железнодорожных участков — 1,2 тыс. км».

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию. В середине апреля министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что спецоперация перешла во вторую фазу. Среди целей этого этапа в Минобороны России назвали установление полного контроля над Донбассом и югом Украины.

По словам заместителя командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майора Рустама Миннекаева, контроль над Донбассом с появлением сухопутного коридора в Крым позволит «воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики», а контроль над югом Украины позволит обеспечить еще один коридор в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

Украина после начала спецоперации ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Россией.

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