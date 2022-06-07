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13:58 (мск), источник: © РИА Новости

Песков опроверг слухи об отказе России обсуждать статус Херсона и Запорожья

Песков опроверг информацию СМИ об отказе России обсуждать статус Херсона и Запорожья.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение в СМИ про отказ РФ обсуждать на переговорах с Украиной статус Запорожья и Херсона, заявил, что «это все не так, это неправильная информация».

Ранее «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник в РФ сообщили, что в новом соглашении с Украиной, если Киев все-таки пойдет на контакт с Москвой, не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей, так же как закрыт для Москвы вопрос с Крымом и Донбассом.

«Нет, это все не так. Это неправильная информация», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщение в СМИ.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. От граждан не требуется сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. После заполнения документы направляются в Россию для спецпроверки, спустя два-три месяца человек может вступить в гражданство.

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