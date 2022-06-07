Госдума приняла законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России

Вместе с тем российская Генпрокуратура до 1 января 2023 года сможет выплачивать заявителям денежные компенсации по решениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта.
Как пояснял глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, это позволит защитить права граждан России и исключить вакуум в исполнении решений.
Позднее профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству также поддержал этот пакет. Ожидается, что верхняя палата парламента рассмотрит законы на пленарном заседании 8 июня.
Москва 15 марта выпустила официальную ноту о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. Отмечалось, что решения ЕСПЧ будут исполняться только в том случае, если они не нарушают Конституцию.
Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала Комитету министров СЕ на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта.