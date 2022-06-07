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13:53 (мск), источник: © РИА Новости

Госдума приняла законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Госдума приняла законы, предусматривающие, что постановления Европейского суда по правам человека, вынесенные после 15 марта, не будут исполняться в России и перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов.

Источник: © РИА Новости

Вместе с тем российская Генпрокуратура до 1 января 2023 года сможет выплачивать заявителям денежные компенсации по решениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта.

Как пояснял глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, это позволит защитить права граждан России и исключить вакуум в исполнении решений.

Позднее профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству также поддержал этот пакет. Ожидается, что верхняя палата парламента рассмотрит законы на пленарном заседании 8 июня.

Москва 15 марта выпустила официальную ноту о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. Отмечалось, что решения ЕСПЧ будут исполняться только в том случае, если они не нарушают Конституцию.

Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала Комитету министров СЕ на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта.

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