Путин: уровень безработицы в России стал минимальным за всю историю

«Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%. При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», — сказал Путин.
Он отметил, что безработица в России в апреле составила 4%, что стало минимальным значением за все время наблюдений. Риски на рынке труда сохраняются, отметил президент, поэтому надо держать ситуацию под контролем.
«Если в целом, за первые 4 месяца года промышленно производство в России прибавило 3,9%, то в апреле оно немного сократилось. Заметный спад уже отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке. Ряд отраслей, например черная металлургия сигнализирует о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе», — продолжил президент.
В декабре 2021 года, по данным Росстата, уровень безработицы составлял 4,3%, как и в ноябре 2021 года. В феврале 2020 года — 4,6%, в том же месяце в 2019 году — 4,9%, в 2018 и 2017 годах — 5,0% и 5,6% соответственно.
Накануне Росстат сообщил, что недельная инфляция с 21 по 27 мая оказалась на нулевом уровне после дефляции 0,02% неделей ранее. С начала месяца к 20 мая цены в стране выросли на 0,13%. При этом годовая инфляция в России в апреле ускорилась до 17,83% с 16,69% в марте. Аналитика Центробанка признали торможение инфляции неустойчивым.