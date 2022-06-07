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16:15 (мск), источник: ТАСС

Зеленский: Украина не может наступать, потому что уступает России в технике

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. Украина не может перейти в наступление, поскольку уступает России в технике, заявил во вторник украинский президент Владимир Зеленский в интервью британской газете Financial Times.

Источник: Reuters

«Мы уступаем [России] в том, что касается техники, и поэтому не можем наступать, — сказал Зеленский. — Мы понесем новые потери, а сохранение жизней людей является для меня приоритетом».

Он вновь призвал западные страны нарастить поставки оружия Киеву и раскритиковал их за недостаточно жесткую, по его мнению, позицию в отношении Москвы.

«Они поддерживают Украину, но в то же время смотрят, что можно сделать для ослабления санкций, чтобы бизнес не пострадал», — сказал Зеленский, отметив, что западная политика санкций «так по-настоящему и не повлияла на позицию России».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого Соединенные Штаты, Великобритания, страны Евросоюза и ряд других государств ввели против Москвы масштабные санкции и увеличили поставки вооружения Киеву.

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