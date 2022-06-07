Зеленский: Украина не может наступать, потому что уступает России в технике

«Мы уступаем [России] в том, что касается техники, и поэтому не можем наступать, — сказал Зеленский. — Мы понесем новые потери, а сохранение жизней людей является для меня приоритетом».
«Они поддерживают Украину, но в то же время смотрят, что можно сделать для ослабления санкций, чтобы бизнес не пострадал», — сказал Зеленский, отметив, что западная политика санкций «так по-настоящему и не повлияла на позицию России».
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого Соединенные Штаты, Великобритания, страны Евросоюза и ряд других государств ввели против Москвы масштабные санкции и увеличили поставки вооружения Киеву.