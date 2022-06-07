Шойгу обсудил с министром обороны Турции вывоз зерна с Украины

«Основное внимание было уделено обмену мнениями и оценкам ситуации на Украине и в Сирии. Министры обороны детально обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины», — говорится в сообщении.
На фоне российской спецоперации в украинских портах скопилось зерно, суда его вывезти не могут. В ООН призвали Россию разблокировать порты, заявив, что отказ может привести к голоду. Москва же неоднократно заявляла, что не препятствует выходу судов, а покинуть порты они не могут, поскольку прибрежные воды заминированы Киевом.
Как отметил президент Владимир Путин, возникшие сложности связаны в том числе «со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии». В связи с введением антироссийских санкций со стороны США и Евросоюза ситуация усугубилась, добавил он.
Свою помощь в решении вопроса поставок украинского зерна предложила Турция. Как узнало Anadolu, Москва, Киев и Анкара при содействии ООН разработали «дорожную карту», которая позволит вывезти из украинских портов около 20 млн т зерна и семян подсолнечника.
По словам президента Владимира Зеленского, «лучшей гарантией» разблокировки портов будут поставки Киеву противокорабельного оружия и его размещение в регионе.