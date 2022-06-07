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17:51 (мск), источник: © РИА Новости

Минфин разрешил экспортерам зачислять валютную выручку на зарубежные счета

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Подкомиссия по контролю за иностранными инвестициями разрешила экспортерам с 6 июня зачислять валютную выручку на свои счета в зарубежных банках, сообщили в Минфине.

Источник: © РИА Новости

«Это возможно при соблюдении условий о последующей репатриации денежных средств в Россию и последующей продажи экспортной выручки в размере, определенном Указом Президента от 28.02.2022 N 79 “О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций”, — уточняется на сайте ведомства.

С конца февраля российские компании обязали продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. В мае требования снизили до 50%, а срок продажи валюты экспортерами увеличили с 3 до 60 рабочих дней.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.

Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы.

Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.

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