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19:56 (мск), источник: © РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении проект о движении «Большая перемена»

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о создании в России движения детей и молодёжи «Большая перемена». Над законопроектом работали депутаты от всех пяти думских фракций, разработку курировали четыре профильных комитета палаты.

Источник: © РИА Новости

В общих положениях проекта отмечается, что движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, целью которой является подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе «традиционных российских духовных и нравственных ценностей», традиций народов России, достижений российской и мировой культуры, развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры и так далее.

Законопроект в его текущей редакции предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.

За Минпросвещения России закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных названными программами, также устанавливается министерством.

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