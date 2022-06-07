Госдума приняла в первом чтении проект о движении «Большая перемена»

В общих положениях проекта отмечается, что движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, целью которой является подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе «традиционных российских духовных и нравственных ценностей», традиций народов России, достижений российской и мировой культуры, развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры и так далее.
Законопроект в его текущей редакции предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.
За Минпросвещения России закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных названными программами, также устанавливается министерством.