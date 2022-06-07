В ООН не подтвердили обвинения в адрес России в краже украинского зерна

У ООН нет данных, которые бы подтверждали заявления Киева о том, что Россия экспортирует украинское зерно, заявил на брифинге представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
Представители ООН видели сообщения об этом в СМИ и обсуждали вопрос с коллегами из Всемирной продовольственной программы (World Food Programm), сообщил Дюжаррик. «У них нет возможности подтвердить эти обвинения», — добавил он.
Дюжаррик подчеркнул, что ООН выступает за свободную торговлю продовольствием по Черному морю, чтобы обеспечить потребности людей по всему миру.
30 мая замминистра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий заявил, что Россия вывезла около полумиллиона тонн зерна с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. В краже зерна российскую сторону обвинял и министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. По мнению Киева, российские военные вывозят зерно в основном в Крым, в Москве эти обвинения отвергают.
Накануне The New York Times сообщила, что в середине мая США направили 14 странам (преимущественно африканским) предупреждение, что российские суда пытались продать «украденное украинское зерно». В письме американская администрация указала названия трех грузовых судов, предположительно покинувших черноморские порты с зерном на борту. Представители нескольких стран сообщили газете, что Вашингтон просил их не допустить покупки незаконно полученного украинского зерна.
В ООН указывают, что в украинских портах скопились миллионы тонн зерна, которые невозможно вывезти из-за боевых действий — по данным организации, этому препятствует блокада портов российскими силами. Власти США и ряда других стран считают, что действия России на Украине привели к усугублению продовольственного кризиса, а министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предупредил, что в случае сохранения проблем с поставками зерна возникнет опасность «продовольственной войны».
Москва, в свою очередь, заявляет, что к блокаде поставок зерна привели «незаконные действия» Запада, которые необходимо отменить для возобновления экспорта. Власти России утверждали также, что украинские порты и акватория рядом с ними заминированы и торговые суда могут подорваться. В конце мая Минобороны объявило об открытии коридоров для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях. Президент Владимир Путин также заверял, что Россия готова способствовать беспрепятственному проходу судов с зерном.