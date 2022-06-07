22:22 (мск), источник: ТАСС
Меркель рассказала, почему в 2008 году была против ускоренного вступления Украины в НАТО
По словам экс-канцлера ФРГ Украина была тогда «другой страной, сильно разделенной в области внутренней политики».
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БЕРЛИН, 7 июня. /ТАСС/. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год), общаясь во вторник с журналистами в Берлине, вспомнила о саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, на котором она выступила против ускоренного присоединения Украины к альянсу.
Это было первое ее общение с прессой после ухода с должности. Ранее она уже высказывалась о ситуации на Украине, но в основном через свою пресс-службу. 1 июня бывшая глава правительства выступила с речью на мероприятии Ассоциации немецких профсоюзов (DGB), впервые затронув конфликт публично, но то мероприятие не транслировалось по телевидению.
По словам Меркель, «Украина была тогда [в 2008 году] другой страной, была сильно разделенной в области внутренней политики». Кроме того, Меркель предположила, что тогда ускоренному вступлению стала бы препятствовать Россия, и «это не пошло бы на пользу». Также экс-канцлер отметила действия нынешнего президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией. «Но тогда Украина была страной с большим влиянием олигархов», — заявила Меркель.
Меркель занимала пост канцлера ФРГ, когда в 2014 году произошел государственный переворот на Украине, а затем при ее участии были заключены Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.
Имя бывшего канцлера часто фигурирует в дискуссиях о прошлой политике в отношении РФ. Ее упрекают в том, что она до последнего поддерживала проект «Северный поток — 2» и что в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте выступила против ускоренного вступления Украины в альянс.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны.