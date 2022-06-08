В России заявили о беспрецедентно низком уровне диалога с США

«Российско-американский политический диалог на беспрецедентно низкой отметке. Доверие подорвано, обрушивается сотрудничество даже по проблемам, представляющим очевидно взаимный интерес. Общение сторон на сегодняшний день ограничено», — сообщил Антонов.
Посол добавил, что во многом общение сторон «сведено лишь к обсуждению технических проблем».
Ранее американский посол Джон Салливан оценил вероятность полного разрыва отношений России и США. Он заявил, что это не произойдет никогда. «Мы не можем взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом», — подчеркнул он.