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00:08 (мск), источник: Lenta.Ru

В России заявили о беспрецедентно низком уровне диалога с США

Чрезвычайный и полномочный посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала заявил, что диалог России и США находится на беспрецедентно низком уровне. Его слова приводит РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Российско-американский политический диалог на беспрецедентно низкой отметке. Доверие подорвано, обрушивается сотрудничество даже по проблемам, представляющим очевидно взаимный интерес. Общение сторон на сегодняшний день ограничено», — сообщил Антонов.

Посол добавил, что во многом общение сторон «сведено лишь к обсуждению технических проблем».

Ранее американский посол Джон Салливан оценил вероятность полного разрыва отношений России и США. Он заявил, что это не произойдет никогда. «Мы не можем взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом», — подчеркнул он.

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