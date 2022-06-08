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01:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Антонов выразил уверенность в совместном решении Россией и США мировых проблем

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала выразил уверенность в том, что спустя некоторое время здравый смысл все-таки возобладает, что позволит России и США вновь совместно решать ключевые глобальные проблемы и противостоять вызовам для мировой безопасности, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Есть огромное количество ключевых проблем, вызовов безопасности для США, для России, тех проблем, которые при всей силе возможностей Соединенных Штатов они решить не смогут. Это изменение климата, борьба с терроризмом, это киберситуация, это распространение оружия массового уничтожения. Там, где мы философски едины, я твердо убежден, что придет время, когда возобладает здравый смысл и мы вместе будем решать эти ключевые проблемы», — заявил дипломат.

Он призвал Вашингтон прекратить попытки очернить внешнюю политику Москвы, вместо этого подумав над укреплением стратегической безопасности. По его словам, в настоящее время обеим странам необходимо вместе определить дальнейший миропорядок.

Ранее Антонов рассказал об отсутствии каких-либо неофициальных контактов России и США. По его словам, если они и имеются, то ему ничего об этом не известно.

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