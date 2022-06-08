Антонов выразил уверенность в совместном решении Россией и США мировых проблем

«Есть огромное количество ключевых проблем, вызовов безопасности для США, для России, тех проблем, которые при всей силе возможностей Соединенных Штатов они решить не смогут. Это изменение климата, борьба с терроризмом, это киберситуация, это распространение оружия массового уничтожения. Там, где мы философски едины, я твердо убежден, что придет время, когда возобладает здравый смысл и мы вместе будем решать эти ключевые проблемы», — заявил дипломат.
Он призвал Вашингтон прекратить попытки очернить внешнюю политику Москвы, вместо этого подумав над укреплением стратегической безопасности. По его словам, в настоящее время обеим странам необходимо вместе определить дальнейший миропорядок.
Ранее Антонов рассказал об отсутствии каких-либо неофициальных контактов России и США. По его словам, если они и имеются, то ему ничего об этом не известно.