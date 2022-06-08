Telegraph: Британия пообещала Украине поставить ракеты Brimstone для деблокирования портов

ЛОНДОН, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Великобритании пообещало Украине поставить высокотехнологичные ракеты Brimstone для деблокирования украинских портов. Об этом в среду сообщила газета The Daily Telegraph.
Подчеркивается, что с помощью поставок противокорабельных средств британские власти надеются разрешить ситуацию с вывозом украинского зерна. Посол Украины в Турции Василий Боднар во вторник заявил, что Киев будет согласен возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции из страны только в случае передачи ему «вооружений для защиты от угроз с моря» и участия военно-морских сил третьих государств. На прошлой неделе глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс утверждала, что специальная военная операция России на Украине серьезным образом влияет на ситуацию в области продовольственной безопасности во всем мире.
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отметил, что продовольственный кризис в мире случился задолго до начала военной операции на Украине, его причинами стали в том числе пандемия коронавируса и просчеты западных стран. Лавров подчеркнул, что нынешняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин нарушения поставок продовольствия, что и обострило кризис.