Конгресс США заподозрил администрацию Трампа в сокрытии ценных подарков

Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей.
Отмечается, что сотрудники администрации Трампа в последний год его президентского срока не выполняли обязательства по предоставлению сведений о получении подарков от иностранных официальных лиц, передает ТАСС.
По закону, чиновники США могут принимать подарки лишь от лица администрации. Если стоимость подаренного превышает 415 долларов, то представители администрации обязаны передать его в собственность американского правительства, а отчетность о получении подарков предоставить в Госдепартамент.
В апреле этого года Госдеп сообщил, что его сотрудникам не удалось составить полный список подарков, полученных администрацией Трампа от иностранных представителей.
Напомним, в прошлом году бывших чиновников администрации Трампа заподозрили в хищении дорогостоящих подарков, которые предназначались зарубежным лидерам. Предположительно, это произошло в момент передачи полномочий новой администрации в январе 2021 года. По данным телеканала NBC News, предполагалось, что по сложении полномочий некие чиновники напоследок прихватили домой из специального хранилища часть подарков, имеющих «значительную стоимость» и приобретенных за счет бюджетных средств.