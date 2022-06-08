В Херсонской области будут принимать заявления на гражданство РФ от жителей всей Украины

ХЕРСОН, 8 июня. /ТАСС/. Жители всей Украины вне зависимости от места регистрации теперь смогут подать заявление на получение российского паспорта в Херсонской области. Об этом в среду сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
«Много людей, которые приехали из других областей и сейчас находятся на территории Херсонской области. Было некое сомнение у паспортной службы, принимать ли. Вчера на совещании было принято решение принимать документы от всех желающих получить российское гражданство вне зависимости от того, прописан ли человек на территории Херсонской области или не прописан», — сказал Сальдо.
Он уточнил, что до вчерашнего дня жителям других областей Украины отказывали в приеме документов, однако эти ограничения сняты.
Херсонская область находится на юге Украины, граничит с Республикой Крым. В середине марта Министерство обороны РФ сообщало о том, что область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля в регионе была сформирована военно-гражданская администрация. Также власти заявляли о желании войти в состав РФ.