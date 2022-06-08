06:15 (мск), источник: ТАСС
Блинкен заявил, что санкции США не мешают поставкам продуктов из России
С таким утверждением госсекретарь выступил во время телефонного разговора с председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.
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ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник в телефонном разговоре с председателем Комиссии Африканского союза (АС) Мусой Факи Махаматом выступил с утверждением, что американские рестрикции не препятствуют экспорту сельскохозяйственной продукции с Украины и из РФ. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.
По его словам, госсекретарь США говорил с главой Комиссии АС «о важности прекращения» специальной военной операции РФ и о «ее влиянии на отсутствие продовольственной безопасности в мире». «Госсекретарь подчеркнул, что санкции США не препятствуют экспорту украинской и российской сельскохозяйственной продукции, включая продукты питания и удобрения, а также не препятствуют транзакциям, необходимым для этого экспорта, таким как банковские операции или перевозки», — отмечается в документе.
«Госсекретарь подчеркнул необходимость безопасного прохода всех торговых судов в черноморские порты Украины и из них», — сообщил Прайс.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин принял в Сочи президента Сенегала, председателя Африканского союза Маки Саля и председателя Комиссии АС. Саль после встречи заявил, что президент РФ выразил готовность содействовать экспорту украинского зерна и обеспечить российские поставки продовольствия и удобрений. Он также призвал снять санкции, затрудняющие экспорт из России.
Путин ранее подчеркивал, что Москва гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Киев разминирует свои порты, и может обеспечить вывоз товара через подконтрольные России порты, такие как Бердянск и Мариуполь. Украина, по словам российского лидера, также может экспортировать зерно по суше, и самым логичным маршрутом является Белоруссия, с которой, однако, придется снять западные санкции. Путин напомнил, что проблемы на мировом рынке продовольствия начались еще в феврале 2020 года. Он назвал блефом заявления о якобы осуществляемой Россией блокировке зерна в украинских портах.
Как подчеркнул в начале текущего месяца министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, на Западе «стыдливо умалчивают», что под санкции подпали суда, которые возят российское зерно. «Их не принимают в иностранных европейских портах, их не страхуют, — указал Лавров. — В принципе все логистические и финансовые цепочки, которые связаны с поставками зерна на мировые рынки, они оказались под санкциями наших западных коллег».