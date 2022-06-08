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10:22 (мск), источник: Life.ru

Ведущий Fox Business заявил о гибели «американской мечты»

Американскую мечту пожирает высокая инфляция, в результате этого граждане Соединённых Штатов впадают в крайний пессимизм. Об этом заявил в эфире Fox Business телеведущий Стюарт Варни. По его мнению, страна оказалась в «инфляционной спирали» — и ранее США с таким не сталкивались, даже во время кризиса в 70-х годах прошлого века.

Источник: Reuters

«Что меня поражает — так это то, с какой скоростью растут цены. Поэтому я и назвал этот процесс спиралью. Именно по этой причине американцы нервничают. Когда это закончится?» — задался вопросом Варни.

По словам ведущего, из-за этого многие американцы настроены крайне пессимистично, они «боятся и недовольны». Тележурналист приводит результаты опроса, проведённого The Wall Street Journal. Согласно им, 38% респондентов в США полагают, что стали жить хуже, и произошло это, как заметил Варни, всего за полтора года правления Джо Байдена.

Половина участников исследования считают, что шансов на улучшение условий жизни у них мало, отмечает журналист.

«К концу этой недели бензин будет стоить по пять долларов в половине штатов, надвигаются веерные отключения электричества — и кто знает, сколько вам придётся платить за буханку хлеба», — заключил Варни.

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