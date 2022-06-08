Ведущий Fox Business заявил о гибели «американской мечты»

«Что меня поражает — так это то, с какой скоростью растут цены. Поэтому я и назвал этот процесс спиралью. Именно по этой причине американцы нервничают. Когда это закончится?» — задался вопросом Варни.
По словам ведущего, из-за этого многие американцы настроены крайне пессимистично, они «боятся и недовольны». Тележурналист приводит результаты опроса, проведённого The Wall Street Journal. Согласно им, 38% респондентов в США полагают, что стали жить хуже, и произошло это, как заметил Варни, всего за полтора года правления Джо Байдена.
Половина участников исследования считают, что шансов на улучшение условий жизни у них мало, отмечает журналист.
«К концу этой недели бензин будет стоить по пять долларов в половине штатов, надвигаются веерные отключения электричества — и кто знает, сколько вам придётся платить за буханку хлеба», — заключил Варни.