07:06 (мск), источник: ТАСС
Yonhap: лидер правящей партии Южной Кореи встретился с президентом Украины
Ли Чжун Сок и Владимир Зеленский обсудили планы по сотрудничеству и меры поддержки, сообщило агентство.
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СЕУЛ, 8 июня. /ТАСС/. Председатель правящей в Южной Корее партии «Гражданская сила» Ли Чжун Сок встретился в понедельник в ходе визита на Украину с президентом этой страны Владимиром Зеленским. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap.
Точное время и место встречи не указывается, представители Республики Корея и Украины обсудили планы по сотрудничеству и меры поддержки. Как указывает агентство, Киев запросил Сеул о предоставлении помощи военного характера и предложил участвовать в восстановлении страны. Ли Чжун Сок заверил, что передаст содержание бесед южнокорейскому президенту Юн Сок Ёлю, который на выборах в марте баллотировался от партии «Гражданская сила».
Ли Чжун Сок возглавляет делегацию от правящей партии, в состав группы входят примерно 10 человек. Они прибыли на территорию Украины в прошлую субботу и планируют покинуть страну на этой неделе. Южнокорейские политики также встретились с представителями украинского парламента.