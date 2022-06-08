Россиянам стало проще расплачиваться в Турции Еще один турецкий банк подключился к приему банковских карт российской платежной системы "Мир"
Фоторепортажи
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
07:06 (мск), источник: ТАСС

Yonhap: лидер правящей партии Южной Кореи встретился с президентом Украины

Ли Чжун Сок и Владимир Зеленский обсудили планы по сотрудничеству и меры поддержки, сообщило агентство.

Источник: Reuters

СЕУЛ, 8 июня. /ТАСС/. Председатель правящей в Южной Корее партии «Гражданская сила» Ли Чжун Сок встретился в понедельник в ходе визита на Украину с президентом этой страны Владимиром Зеленским. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap.

Точное время и место встречи не указывается, представители Республики Корея и Украины обсудили планы по сотрудничеству и меры поддержки. Как указывает агентство, Киев запросил Сеул о предоставлении помощи военного характера и предложил участвовать в восстановлении страны. Ли Чжун Сок заверил, что передаст содержание бесед южнокорейскому президенту Юн Сок Ёлю, который на выборах в марте баллотировался от партии «Гражданская сила».

Ли Чжун Сок возглавляет делегацию от правящей партии, в состав группы входят примерно 10 человек. Они прибыли на территорию Украины в прошлую субботу и планируют покинуть страну на этой неделе. Южнокорейские политики также встретились с представителями украинского парламента.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Две страны отказались в своих торговых расчетах использовать американский доллар
"Если Финляндия войдет в НАТО, Россия вполне может денонсировать этот договор"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь