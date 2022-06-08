09:43 (мск), источник: ТАСС
Володин считает, что граждане стран ЕС вынуждены терпеть рост цен «имени Байдена»
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. США принуждали государства Евросоюза отказаться от российских энергоресурсов, в то время как сами увеличили поставки нефти из РФ почти в два раза. Это говорит о двойных стандартах американской политики, из-за которых граждане европейских стран должны терпеть рост цен на энергоресурсы. Такое мнение в среду высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.