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09:43 (мск), источник: ТАСС

Володин считает, что граждане стран ЕС вынуждены терпеть рост цен «имени Байдена»

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. США принуждали государства Евросоюза отказаться от российских энергоресурсов, в то время как сами увеличили поставки нефти из РФ почти в два раза. Это говорит о двойных стандартах американской политики, из-за которых граждане европейских стран должны терпеть рост цен на энергоресурсы. Такое мнение в среду высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Налицо двойные стандарты. Теперь пусть европейские политики и чиновники объясняют, почему их граждане должны терпеть рост цен имени Байдена», — подчеркнул Володин.

Он напомнил, что президент США Джо Байден в начале марта объявил, что США вводят запрет на поставки нефти, газа и других энергоносителей из России.

Но данные управления энергетической информации Минэнерго США свидетельствуют об обратном. Поставки нефти из России за март увеличились почти вдвое по сравнению с февралем — с 2,325 до 4,218 млн баррелей.

Вячеслав Володин
спикер Госдумы

Таким образом, подчеркнул он, Россия поднялась с девятого на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США.

Однако, указал спикер Госдумы, Вашингтон одновременно «принуждал государства Евросоюза ввести санкции против России» и отказаться от российских энергоресурсов. «И добился своего», — добавил Володин.

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