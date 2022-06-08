Додон заявил о подготовке военного присоединения Молдавии к Румынии

«Отчетливо видно, что Майя Санду (президент Молдавии. — Прим. ред.) и ее внешние хозяева идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации, а некоторые политические факторы с Запада хотят использовать молдаван как пушечное мясо в геополитической битве, которая ведется в настоящее время в этом регионе. Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета», — написал политик в Telegram-канале.
На фоне экономического и энергетического кризисов, из которых правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) не может найти выход, в страну хотят завести летальное оружие, то есть жители страны «зимой будут жить в нищете и холоде, зато с пушками и ракетами», добавил экс-президент.
«Для подготовки технического объединения было необходимо, чтобы Молдавия продемонстрировала неспособность самостоятельно обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность. Майя Санду и ПДС шаг за шагом обеспечивают экономическую, моральную и политическую ликвидацию государства», — добавил Додон.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе совет края проголосовал за объединение с соседней страной.
С июня 1940-го территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи «унионизма», то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. По данным опросов, более половины жителей Молдавии выступают против идеи объединения, поддерживают этот процесс около трети граждан.