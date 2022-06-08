10:16 (мск), источник: Коммерсантъ
Турция выдвинула десять условий членства Швеции и Финляндии в НАТО
Турецкие власти готовы согласовать принятие Швеции и Финляндии в НАТО при выполнении странами десяти условий.
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В их числе — отказ от поддержки Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Турции считают террористической, сообщает газета Yeni Safak.
Свои требования Анкара озвучила 25 мая на встрече с представителями Швеции и Финляндии. Условия, выдвинутые Турцией:
Финляндия и Швеция в мае подали заявки на вступление в альянс из-за российской военной операции на Украине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался против расширения альянса, обвинив Швецию и Финляндию в поддержке террористов. В частности, обе страны отказались выдать Анкаре 33 человека—членов РПК и движения FETO.
Лаура Кеффер