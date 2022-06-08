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10:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Турция выдвинула десять условий членства Швеции и Финляндии в НАТО

Турецкие власти готовы согласовать принятие Швеции и Финляндии в НАТО при выполнении странами десяти условий.

Источник: Reuters

В их числе — отказ от поддержки Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Турции считают террористической, сообщает газета Yeni Safak.

Свои требования Анкара озвучила 25 мая на встрече с представителями Швеции и Финляндии. Условия, выдвинутые Турцией:

  • обе страны должны поддержать Турцию в борьбе с террористическими организациями;
  • должны быть приняты правовые нормы, необходимые для борьбы с терроризмом;
  • попытки расширения представительств РПК должны пресекаться;
  • следует не допускать деятельности движения FETO (также признано Анкарой террористическим), закрыть аффилированные с ним сайты и СМИ;
  • активы, связанные с терроризмом, должны быть заморожены;
  • следует депортировать в Турцию причастных к терроризму лиц;
  • упомянутым террористическим организациям нужно запретить демонстрации;
  • следует поделиться разведданными с Турцией;
  • ограничения на поставки оборонной промышленности в Турции должны быть сняты;
  • Швеция и Финляндия в случае вступления в НАТО должны выполнить все перечисленные обязательства.

Финляндия и Швеция в мае подали заявки на вступление в альянс из-за российской военной операции на Украине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался против расширения альянса, обвинив Швецию и Финляндию в поддержке террористов. В частности, обе страны отказались выдать Анкаре 33 человека—членов РПК и движения FETO.

Лаура Кеффер

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