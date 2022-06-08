Лавров: Россия гарантирует, что не воспользуется разблокировкой украинских портов в интересах военной операции

Глава турецкого МИДа на пресс-конференции после переговоров сообщил, что считает реалистичным создание «зернового коридора» в Черном море для вывоза украинского зерна. По его словам, также важно согласовать безопасность судоходства. «Мы обсуждаем механизм с участием ООН, РФ, Украины и Турции. Если есть продукция, которую мировые страны импортируют и из Украины, и из РФ, мы должны сообща открыть путь для поставок», — сообщил министр (цитата по Anadolu).
Сергей Лавров сообщил, что российские и турецкие военные обсуждают разминирование украинских портов для вывоза зерна. По словам министра, Турция сказала о готовности Украины обеспечить проход судов через заминированные воды.
«Президент Путин публично сказал, что мы гарантируем безопасность подобного рода маршрутов и гарантируем, что, когда и если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в интересах проводимой специальной военной операции. Это гарантии президента России, мы готовы их оформить тем или иным способом», — заявил он.
Лавров сказал, что Россия согласна на проведение четырехсторонней встречи с Украиной, ООН и Турцией для обсуждения вывоза зерна.
Он также утверждает, что вывоз украинского зерна не имеет отношения к продовольственному кризису. По мнению российского министра, Киев и страны Запада пытаются внести ситуацию «в разряд вселенской катастрофы». «Доля вот этого зерна украинского, о котором идет речь, она меньше 1% от общемирового производства пшеницы и других злаковых», — сказал он.
Из-за российской военной операции, по оценкам Германии, в украинских портах заблокировано 25 млн т зерна. К обсуждению его вывоза подключили Турцию, которая сегодня, 8 июня, заявила, что есть подвижки в этом вопросе. Украина хочет сначала получить гарантии безопасности.