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12:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров: Россия гарантирует, что не воспользуется разблокировкой украинских портов в интересах военной операции

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в Анкаре переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Они обсудили среди прочего ситуацию на Украине. Чавушоглу назвал встречу продуктивной и заявил, что у Москвы есть желание вернуться к переговорам с Киевом. Лавров сказал, что Россия готова оформить «тем или иным способом» гарантии по разблокировке украинских портов. Он заверил, что если Киев разминирует порты, то Москва не воспользуется ситуацией в рамках своей военной операции.

Источник: РИА "Новости"

Глава турецкого МИДа на пресс-конференции после переговоров сообщил, что считает реалистичным создание «зернового коридора» в Черном море для вывоза украинского зерна. По его словам, также важно согласовать безопасность судоходства. «Мы обсуждаем механизм с участием ООН, РФ, Украины и Турции. Если есть продукция, которую мировые страны импортируют и из Украины, и из РФ, мы должны сообща открыть путь для поставок», — сообщил министр (цитата по Anadolu).

Сергей Лавров сообщил, что российские и турецкие военные обсуждают разминирование украинских портов для вывоза зерна. По словам министра, Турция сказала о готовности Украины обеспечить проход судов через заминированные воды.

«Президент Путин публично сказал, что мы гарантируем безопасность подобного рода маршрутов и гарантируем, что, когда и если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в интересах проводимой специальной военной операции. Это гарантии президента России, мы готовы их оформить тем или иным способом», — заявил он.

Лавров сказал, что Россия согласна на проведение четырехсторонней встречи с Украиной, ООН и Турцией для обсуждения вывоза зерна.

Про дополнительные встречи в Стамбуле (чтобы обсудить вывоз зерна. — «Ъ») — мы к таким встречам готовы. Мы ценим заинтересованность ООН в том чтобы каким-то образом подключаться, обозначить свое присутствие. Но, откровенно говоря, кроме какого-то символизма это ничего не добавит.

Сергей Лавров
глава МИД РФ (цитата по «РИА Новости»)

Он также утверждает, что вывоз украинского зерна не имеет отношения к продовольственному кризису. По мнению российского министра, Киев и страны Запада пытаются внести ситуацию «в разряд вселенской катастрофы». «Доля вот этого зерна украинского, о котором идет речь, она меньше 1% от общемирового производства пшеницы и других злаковых», — сказал он.

Из-за российской военной операции, по оценкам Германии, в украинских портах заблокировано 25 млн т зерна. К обсуждению его вывоза подключили Турцию, которая сегодня, 8 июня, заявила, что есть подвижки в этом вопросе. Украина хочет сначала получить гарантии безопасности.

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