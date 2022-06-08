Лавров назвал условие для встречи Путина и Зеленского

«Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу», — сказал он.
По словам Лаврова, украинский лидер проявляет «несерьезный подход» к переговорам с Россией. «Зеленский хочет встречи ради встречи, у него семь пятниц на неделе, он заявлял уже неоднократно: “переговоры возобновим, только если русские уберут свои контингенты на линию 24 февраля”. Ну это абсолютно несерьезный подход, к тому же полностью противоречащий тем инициативам, которые сама украинская делегация выдвигала 29 марта здесь же, в Стамбуле», — сказал он.
Министр добавил, что Украина с середины апреля не предоставила ответ на российскую версию проекта договоренностей с Киевом. «Мяч на стороне украинцев уже почти два месяца, середина апреля, когда они перед этим изменили свои же собственные подходы, изложенные в Стамбуле, которые мы были готовы принять за основу, но они тут же отказались через день-другой, тем не менее контакты были продолжены, и наше видение очередного варианта проекта договоренности было передано им в середине апреля. И с тех пор никаких обратных реакций мы не получали», — заключил он.