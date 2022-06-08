14:19 (мск), источник: ТАСС
Песков сообщил, что зерна на Украине «гораздо меньше», чем заявляют в Киеве
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что «не украинский кризис стал причиной или катализатором продовольственного кризиса в мире».
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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Ситуация на Украине не стала причиной продовольственного кризиса в мире, зерна в стране «гораздо меньше», чем заявляют в Киеве, обратил внимание в среду в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Во-первых, насколько нам известно, этого зерна гораздо меньше, чем заявляют сами украинцы. Второе — наверное, не нужно сильно преувеличивать значение этих запасов зерна с точки зрения влияния на международные рынки зерна. [Это] слишком малый процент для того, чтобы существенное влияние оказывать на развитие того продовольственного кризиса, который уже начался, всемирный», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что «не украинский кризис стал причиной или катализатором продовольственного кризиса в мире». «Этому предшествовала целая цепочка событий и ошибочных действий правительств разных стран мира», — заключил пресс-секретарь.
Комментируя вопрос о возможности посредничества третьих стран для открытия специальных коридоров для вывоза зерна с Украины, Песков обратил внимание, что для этого необходимо «понять позицию украинской стороны».
«Чтобы что-то рассматривать, наверное, украинская сторона должна сказать, что им нужно, хотят ли они, вообще, это зерно куда-то отправлять», — подытожил Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что объем потенциального экспорта украинской пшеницы оценивается в 20 млн тонн, и даже такая цифра — «ни о чем» в общемировом объеме продовольствия. При этом российский лидер отмечал, что речь идет о потенциальном экспорте, а реальные возможности Киева еще ниже. Кроме того, Путин назвал блефом заявления о якобы блокировке Россией зерна в портах Украины и подчеркнул, что Москва не будет использовать возможное разминирование украинской стороной портов на юге страны для атаки с моря.