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14:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Прямая линия с Путиным состоится не раньше июля

Ежегодная прямая линия президента Владимира Путина в июне не состоится, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Подготовка к мероприятию уже ведется, но его точные сроки не определены, уточнил представитель Кремля.

Источник: Reuters

Во время пресс-колла Песков не подтвердил, что прямая линии может состояться в этом месяце, и в ходе нее президент якобы пообщается с жителями Донбасса.

«Прямая линия не может состояться в этом месяце. И, соответственно, также не может случиться и вторая часть сказанного вами. Сроки пока не определены. Рутинная подготовка ведется. И с технической, и с содержательной точки зрения это очень сложное, объемное мероприятие. Поэтому рутинная подготовка ведется, но в завершающую стадию она вступит после того, как будут определены сроки», — ответил пресс-секретарь.

Кремль начал предварительную подготовку к прямой линии с Владимиром Путиным в мае. Предполагалось, что она пройдет после Петербургского международного экономического форума, который состоится с 15 по 18 июня.

В 2021 году прямую линию с Владимиром Путиным провели 30 июня. Она продолжалась 3 часа 43 минуты. В адрес президента поступило около 2,2 млн вопросов, он успел ответить на 68 из них.

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