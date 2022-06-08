Прямая линия с Путиным состоится не раньше июля

Во время пресс-колла Песков не подтвердил, что прямая линии может состояться в этом месяце, и в ходе нее президент якобы пообщается с жителями Донбасса.
«Прямая линия не может состояться в этом месяце. И, соответственно, также не может случиться и вторая часть сказанного вами. Сроки пока не определены. Рутинная подготовка ведется. И с технической, и с содержательной точки зрения это очень сложное, объемное мероприятие. Поэтому рутинная подготовка ведется, но в завершающую стадию она вступит после того, как будут определены сроки», — ответил пресс-секретарь.
Кремль начал предварительную подготовку к прямой линии с Владимиром Путиным в мае. Предполагалось, что она пройдет после Петербургского международного экономического форума, который состоится с 15 по 18 июня.
В 2021 году прямую линию с Владимиром Путиным провели 30 июня. Она продолжалась 3 часа 43 минуты. В адрес президента поступило около 2,2 млн вопросов, он успел ответить на 68 из них.