Мединский выразил уверенность в расширении площади России в будущем

На этом мероприятии он представлял книгу о Петре I — первый том документально-художественной серии «Собиратели земли русской». По словам Мединского, серия будет посвящена тем правителям России, при которых страна увеличивалась и становилась больше. «Она посвящена тем людям, которые создали страну площадью до недавнего времени в одну шестую планеты. Сейчас чуть-чуть поменьше, но это не навсегда», — добавил Мединский.
После начала спецоперации на Украине власти ДНР и ЛНР неоднократно заявляли о планах провести референдумы по вопросу присоединения к России. Аналогичные заявления делали власти Запорожской и Херсонской областей Украины, которые находятся под контролем российских военных. Замглавы временной администрации Херсона Кирилл Стремоусов ранее сообщил, что регион примет решение о вступлении в состав России, вероятно, к 2023 г.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее сообщил, что рассчитывает на референдумы в ДНР, ЛНР и Херсонской области в июле. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак первым из российских официальных лиц прямо заявил о возможном присоединении Херсонской области к России. Он отметил, что ни у кого нет сомнений, что Запорожская область, ДНР и ЛНР также будут в составе России.