В июне пять планет выстроятся в одну линию Для наблюдений даже не понадобится телескоп
Фоторепортажи
16В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
12Полное затмение кровавой суперлуны
00:50 (мск), источник: © РИА Новости

Европарламент призвал ЕС продолжить поддержку Украины оружием

БРЮССЕЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге призвали страны Евросоюза продолжить поддержку Украины необходимым ей оружием.

Источник: © РИА Новости

Соответствующую резолюцию поддержали 438 парламентариев, против проголосовали 65.

«Поддержка Украины должна продолжаться… Европарламент призывает ЕС безотлагательно предоставить Украине оружие через Европейский фонд мира в соответствии с потребностями, которые выразили власти этой страны», — указывается в заявлении ЕП.

Ранее ЕС поэтапно согласовал финансирование в 2 миллиарда евро на поставки странами-членами ЕС военной помощи, в том числе вооружения, на Украину.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 В ДНР подготовили план, который помешает ВСУ обстреливать Донецк
Как Макрон напугал Украину одной фразой о России
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Лавров назвал условие для встречи Путина и Зеленского
Группировка ВСУ в Донбассе несет значительные потери, заявило Минобороны
Источник: в Россию этапировали более 1 тыс. военных Украины и иностранных наемников
﻿Кадыров сообщил о массированном наступлении в ЛНР
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь