Европарламент призвал ЕС продолжить поддержку Украины оружием

Соответствующую резолюцию поддержали 438 парламентариев, против проголосовали 65.
«Поддержка Украины должна продолжаться… Европарламент призывает ЕС безотлагательно предоставить Украине оружие через Европейский фонд мира в соответствии с потребностями, которые выразили власти этой страны», — указывается в заявлении ЕП.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.