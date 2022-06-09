Премьер Эстонии призвала усилить восточный фланг НАТО

«События на Украине ясно показывают, что НАТО необходимо усиленное присутствие на восточном фланге. Для этого НАТО нужно быстро перейти от позиции сдерживания к обороне. Сильная оборона также является лучшим сдерживающим фактором, чтобы сделать идею нападения на союзников по НАТО невозможной», — цитирует слова Каллас ТАСС.
Соответствующее заявление эстонский премьер сделала в рамках переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой кабмина Латвии Кришьянисом Кариньшем и председателем правительства Литвы Ингридой Шимоните. При этом Каллас также подчеркнула, что все страны Балтии придерживаются единого мнения о необходимости укрепления сил НАТО в Прибалтике не только на суше или на море, но и в воздухе.