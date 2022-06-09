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05:26 (мск), источник: ТАСС

Антонов: принятые без России решения от имени Арктического совета будут нелегитимными

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Решения, которые Арктический совет примет без участия российской стороны, будут являться нелегитимными и нарушат принцип консенсуса. Об этом заявил в среду посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале диппредставительства РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подобный шаг не может не вызывать обеспокоенность не только России как действующего председателя Совета, но и всего международного сообщества, заинтересованного в дальнейшем устойчивом развитии этого региона», — отметил руководитель диппредставительства РФ, комментируя совместное заявление западных участников Арктического совета об «ограниченном» возобновлении его деятельности без российского участия.

Констатируем, что данный уникальный формат межгосударственного взаимодействия продолжает политизироваться. Решения от имени Арктического совета, принятые без нашей страны, будут нелегитимными и нарушают принцип консенсуса, предусмотренный его руководящими документами.

Анатолий Антонов

«Эффективно обеспечивать урегулирование проблем Крайнего Севера без России попросту невозможно. Причина очевидна — в российской части Заполярья, занимающий порядка 60% от всей территории региона, проживает более половины коренного населения Арктики. Осуществляется более 70% всей экономической активности высоких широт», — добавил Антонов.

Ранее в среду Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция приняли решение возобновить работу Арктического совета, но без российского участия. Соответствующее совместное заявление было опубликовано на сайтах их внешнеполитических ведомств. 3 марта все страны Арктического совета, кроме России, выпустили письменное заявление, в котором отказались принимать участие в заседаниях, проходящих под председательством РФ и на ее территории, из-за ситуации вокруг Украины.

Арктический совет — межправительственная организация арктических государств.

Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.

В 2021 году, когда отмечалось 25-летие объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к РФ.

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