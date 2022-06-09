Экономическая война против России пошла не по плану, заявил Оверчук

«Давление (санкционное — ред.) нацелено на то, чтобы ослабить российскую экономику. И авторы санкций рассчитывают, что эти меры должны отпугнуть государства-члены ЕАЭС от сотрудничества с Россией, разорвать наши связи, и в целом это будет означать, что евразийский регион не сможет экономической интеграцией действовать как самостоятельный субъект», — сказал Оверчук, выступая в четверг на конференции «Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС».
Однако, по его словам, благодаря мерам, которые принимаются российским президентом, правительством и Банком России, экономическая война против РФ «пошла не по плану тех, кто ее развязал».
В Евразийский экономический союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.
Ряд стран Запада ввели экономические санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.