Минфин внес в правительство законопроект о регулировании табачного рынка

«Документ вводит государственное регулирование производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства в рамках отдельного отраслевого закона с установлением специализированного контроля. В качестве модели регулирования будет использована уже налаженная система государственного регулирования и контроля алкогольного рынка», — говорится в сообщении.
Законопроект предполагает лицензирование деятельности в сфере производства и импорта табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Помимо этого, предусмотрена обязанность производителей регистрировать оборудование для производства продукции.
«Реализация предлагаемых мер позволит установить эффективный государственный контроль за производством и оборотом табачной и никотинсодержащей продукции, повысить прозрачность рынка и создать понятные предпринимательскому сообществу условия его функционирования», — приводятся в сообщении слова статс-секретаря — замминистра финансов Алексея Сазанова.