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11:35 (мск), источник: © РИА Новости

Минфин внес в правительство законопроект о регулировании табачного рынка

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Минфин РФ внес в правительство проект отраслевого закона о регулировании табачного рынка, за основу будет взята система государственного регулирования и контроля рынка алкоголя, следует из сообщения министерства.

Источник: Reuters

«Документ вводит государственное регулирование производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства в рамках отдельного отраслевого закона с установлением специализированного контроля. В качестве модели регулирования будет использована уже налаженная система государственного регулирования и контроля алкогольного рынка», — говорится в сообщении.

Законопроект предполагает лицензирование деятельности в сфере производства и импорта табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Помимо этого, предусмотрена обязанность производителей регистрировать оборудование для производства продукции.

«Реализация предлагаемых мер позволит установить эффективный государственный контроль за производством и оборотом табачной и никотинсодержащей продукции, повысить прозрачность рынка и создать понятные предпринимательскому сообществу условия его функционирования», — приводятся в сообщении слова статс-секретаря — замминистра финансов Алексея Сазанова.

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