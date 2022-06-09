13:08 (мск), источник: © РИА Новости
Рогозин стал председателем совета по космосу стран СНГ
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что избран председателем межгосударственного совета по космосу стран СНГ.
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«На третьем заседании межгосударственного совета по космосу государств-участников СНГ единогласным решением его председателем избран генеральный директор “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин», — написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что Рогозин будет возглавлять совет до следующего заседания. Оно запланировано на первое полугодие 2023 года и должно пройти в Таджикистане.
Межгосударственный совет по космосу государств-участников СНГ был создан 30 декабря 1991 года. Он является координирующим органом по формированию и реализации межгосударственных космических программ, а также использованию космической инфраструктуры для выполнения межгосударственных и самостоятельных программ.
Кроме того, в его задачи входит содействие обеспечению гарантированного доступа в космос странам СНГ.